Шахтер разошелся миром с Хоффенхаймом в первом матче ЛЧ

Шахтер встречался с Хоффенхаймом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер — Хоффенхайм – 2:2

Голы: Исмаили 27, Майкон 81 — Гриллитч 6, Нортвейт 38.

Шахтер: Пятов, Бутко, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Патрик (Майкон, 76), Исмаили, Ракицкий, Болбат (Коваленко, 57).

Хоффенхайм: Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Пош, Кадерабек, Гриллитч, Шульц, Битенкур (Демирбей, 64), Салаи (Цубер, 75), Жоєлинтон, Крамарич (Нельсон, 85).

Донецкий Шахтер сыграл вничью с немецким Хоффенхаймом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе Металлист в Харькове и завершилась со счетом 2:2.

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На 6-й минуте счет встречи открыл полузащитник Хоффенхайма Флориан Гриллич. Через 20 минут бразилец Исмаили сравнял счет во встрече.

Норвежский защитник Ховард Нордтвейт стал автором второго гола немецкой команды, забив на 38-й минуте. А гол хавбека Шахтера Майкона в концовке встречи поставил точку в матче и зафиксировал ничью.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Хоффенхайм.

Фото: TSG Hoffenheim