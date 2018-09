Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ

Победитель матча первого тура Лиги чемпионов Ливерпуль – ПСЖ определился лишь в добавленное арбитром время.

Роберто Фирмино, который вышел на замену вместо автора другого гола Стариджа разорвал защиту парижан и отправил мяч в дальний угол ворот Ареола.

Если наставник мерсисайдцев Юрген Клопп не скрывал своих эмоций после гола бразильца, то фанатов шокировала реакция Мохаммеда Салаха, который провел не слишком удачный матч в футболке красных. На заднем плане празднования Клоппа, видно как египтянин со злости швыряет на пол бутылку с водой.

Watch carefully after Firmino scores, Salah throws his bottle in frustration, maybe he’s not such a golden boy… pic.twitter.com/zYxMe7HisA

Однако позже появились кадры за несколько секунд до его возмущение, где Салах радуется голу Фирмино после чего с его руки выпадает бутылка с водой, что на самом деле и разозлило форварда.

Everyone retweet this for the gobshites saying Salah was throwing his bottle down in a strop. pic.twitter.com/RNIKy9m5vL

