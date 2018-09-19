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Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног

Форвард Ливерпуля Даниэль Старридж в одном из эпизодов матча против ПСЖ заехал бутсой между ног голкиперу французов Альфонсу Ареола.

Ливерпуль в первом туре группового этапа Лиги чемпионов принимал дома французский ПСЖ – 3:2.

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Команды жестко играли и шли в борьбу. Один из самых болезненных стыков выпал на долю вратаря парижан Альфонсо Ареола. В одном из моментов Даниэл Старридж пошел до конца в столкновении с вратарем и заехал тому шипами в пах.

После этого мяч отскочил к Мохаммеду Салах, который затолкал его в сетку и даже немного успел попраздновать. Но арбитр отменил гол.

К слову, Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ.

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