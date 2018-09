Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног

Ливерпуль в первом туре группового этапа Лиги чемпионов принимал дома французский ПСЖ – 3:2.

Команды жестко играли и шли в борьбу. Один из самых болезненных стыков выпал на долю вратаря парижан Альфонсо Ареола. В одном из моментов Даниэл Старридж пошел до конца в столкновении с вратарем и заехал тому шипами в пах.

One of the cruelest moments in modern day football…

My guy may never have kidspic.twitter.com/iLLc8hOOOI

— wavyfooty (@wavyfooty) 18 сентября 2018 г.