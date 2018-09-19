Воробей: Шахтеру нужно брать 3 очка, но Хоффенхайм может преподнести сюрприз

Бывший игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей в комментарии Фактам ICTV поделился ожиданиями от матча Шахтер — Хоффенхайм.

Экс-игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Хоффенхайм.

— Шахтеру стоит ждать сюрпризов от Хоффенхайма, ведь не зря команда в прошлом сезоне добилась хороших результатов в Бундеслиге, завоевала бронзовые медали чемпионата. Поэтому, сюрпризы в любом случае будут. Я думаю, что Фонсека с тренерским штабом разберет игру Хоффенхайма по полочкам и донесет всю информацию футболистам. Расскажет о всех сильных и слабых сторонах соперника. Так что, наши ребята не должны наделать ошибок в игре, – сказал Воробей.

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По мнению экс-шахтеровца, недооценки Хоффенхайма со стороны игроков Шахтера не должно быть.

— Все понимают, что Лига чемпионов – это Лига чемпионов, не важно с каким соперником играть. Для наших игроков и для легионеров Шахтера это очень важные матчи чтобы засветиться на международном уровне. Я думаю, что не должно произойти какой-то недооценки потому что все понимают, что Шахтер визуально назвали фаворитом группы вместе с Манчестер Сити, а на самом деле никто Хоффенхайм не сбрасывал со счетов, – добавил он.

Также Воробей считает, что Шахтеру нужно выигрывать все домашние матчи, особенно с Хоффенхаймом.

— Шахтеру обязательно нужно постараться выиграть все домашние матчи в группе. Для нашей команды это нужно, так как любые три очка дома или это Манчестер Сити или Лион. Но с Хоффенхаймом нужно брать 3 очка, чтобы более уверенно подходить к основным играм, – подытожил Воробей.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Хоффенхайм.