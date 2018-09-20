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17-летняя украинка победила на взрослом чемпионате по дзюдо

17-летняя украинка Дарья Белодед завоевала титул чемпионки мира по дзюдо среди взрослых.

Дарья победила в трех схватках в предыдущих раундах, а в полуфинале одолела олимпийскую чемпионку Рио, сообщает Sportarena.

В финале украинка одолела чемпионку мира-2017, японку Фуны Тонако.

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В конце второй минуты Дарья нашла свой шанс и провела бросок на оценку иппон. Это досрочная победа.

Ранее Факты ICTV писали, что 21-летний украинец Павел Коростылев выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

Фото: dariabilodid7

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