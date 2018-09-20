Где смотреть Динамо — Астана

Прямую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Астаной покажет телеканал Футбол 1.
В первом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА киевское Динамо дома примет казахскую Астану. Матч пройдет 20 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Начало матча в 19:55.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Шахтер разошелся миром с Хоффенхаймом в первом матче ЛЧ Лига Европы 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа Роналду расплакался после удаления
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: fcdynamo.kiev.ua