Где смотреть Динамо — Астана

Прямую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Астаной покажет телеканал Футбол 1.

В первом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА киевское Динамо дома примет казахскую Астану. Матч пройдет 20 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: fcdynamo.kiev.ua