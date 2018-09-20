Двукратная чемпионка Европы в ужасе от состояния легкоатлетической инфраструктуры в Ровно

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа рассказала о состоянии инфраструктуры в Ровно.

Двукратная чемпионка Европы в беге Наталья Прищепа рассказала о ужасных условиях, в которых тренируется в Ровно.

— Если бы я, будучи мамой, привела своего ребенка и увидела п******, который в том стадионе и под трибунами, где дети должны тренироваться, я бы не отдала ребенка на такое. У нас просто ж*па, конкретная ж*па. Если на улице -15 зимой, то там где я занимаюсь – 12. Просто ветер не дует в лицо и снег не падает. Но если дождь, то падает, потому что трибуна протекает, – заявила Прищепа в YouTube-программе MyRivne.

Впрочем, подобная ситуация в Ровно не только с легкой атлетикой, но также, например, с плаванием:

— Может быть не один перспективный пловец в Ровно был бы, но он не будет здесь. Ты приходишь в бассейн, 5 минут и ты сидишь трясешься в холодном бассейне, – добавила она.

Несмотря на обещание изменить ситуацию, состояние инфраструктуры никоим образом не меняется.

— Нам 2-3 года обещают грандиозный проект, который рисовали, перерисовали. Тендеры играют, переигрують, до сих пор разыгрывают тендер. Никто ничего не делает, – сказала спортсменка.

Стадион Авангард – домашняя арена футбольного клуба Верес, который находится в аварийном состоянии. После выхода ровенского клуба в УПЛ возникла острая необходимость реконструкции стадиона, поскольку на нем нельзя было играть. Верес переехал играть домашние матчи на Арену Львов, но обещал в течение нескольких лет отреставрировать Авангард.

Ранее Прищепа выиграла забег и вернулась, чтобы помочь упавшей сопернице.