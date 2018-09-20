Динамо — Астана: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Астана на Фактах ICTV в четверг, 20 сентября, в 19.55.

Динамо и Астана сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча первого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 в четверг, 20 сентября.

Это будет первая встреча Динамо и Астаны в еврокубках. Чемпион Казахстана никогда раньше не играл с украинскими клубами, тогда как киевская команда в раунде плей-офф Лиги Европы 2013/2014 переиграла Актобе с общим счетом 8:3 (5:1, 3:2).

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Интересно, что сейчас обе команды не могут похвастаться голевой феерией в ворота соперника. В последних 5-ти матчах Астана забила 1 гол и тот с пенальти.

У казахского клуба в строю все игроки, тогда как Александр Хацкевич не сможет рассчитывать на Артема Беседина.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.67. Успех казахской команды оценивают в 6.30. Ничейный результат встречи – 3.55.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Астана – 2:0