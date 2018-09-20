PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Динамо — Астана: онлайн-трансляция матча/

Динамо — Астана: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Астана на Фактах ICTV в четверг, 20 сентября, в 19.55.

Динамо и Астана сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча первого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 в четверг, 20 сентября.

Это будет первая встреча Динамо и Астаны в еврокубках. Чемпион Казахстана никогда раньше не играл с украинскими клубами, тогда как киевская команда в раунде плей-офф Лиги Европы 2013/2014 переиграла Актобе с общим счетом 8:3 (5:1, 3:2).

Читайте: Где смотреть Динамо — Астана

Интересно, что сейчас обе команды не могут похвастаться голевой феерией в ворота соперника. В последних 5-ти матчах Астана забила 1 гол и тот с пенальти.

У казахского клуба в строю все игроки, тогда как Александр Хацкевич не сможет рассчитывать на Артема Беседина.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.67. Успех казахской команды оценивают в 6.30. Ничейный результат встречи – 3.55.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Астана – 2:0

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка