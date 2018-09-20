Динамо упустило победу в матче против Астаны в Лиге Европы

Киевское Динамо на поле НСК Олимпийский принимало Астану в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Динамо — Астана – 2:2

Голы: Цыганков, 11 Гармаш 45+2 — Аничич, 21 Муртазаев, 90+5

Динамо: Бойко, Сыдорчук, Вербич, Цыганков (Морозюк, 90), Гармаш (Дуелунд, 79), Пиварич, Бурда, Буяльский (Шепелев, 90+2), Русин, Кадар, Кедзьора.

Астана: Ерич, Рукавина, Аничич, Клейнхейслер, Энрике, Томасов (Мартазаев, 88), Маевский, Алмеида (Мужиков, 80), Кабананга (Янга, 82), Постников, Шомко.

Киевское Динамо и казахская Астана встречались между собой в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и закончился со счетом – 1:1.

Счет во встрече открыл хавбек Динамо Виктор Цыганков. Украинец хладнокровно отправил мяч в левый угол ворот Эрича. Ответила Астана через 10 минут – Аничич после прострела Кабананги отправил головой мяч в ворота Бойко.

На последних секундах добавленного времени Гармаш после подачи от Вербича снова вывел бело-синих вперед.

Во втором тайме уже в добавленное время Муртазаев поставил точку в матче, сделав счет 2:2.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Астана.

Фото: FC Dynamo Kyiv.