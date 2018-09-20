Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.
Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартует 18 сентября.
Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.
Читайте: Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа
Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начнет свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма.
Группа А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|2.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|4.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Монако
|1:2
|Атлетико
|19:55
|Монако
|_:_
|Брюгге
|22:00
|Брюгге
|0:1
|Боруссия Д
|22:00
|Атлетико
|_:_
|Боруссия Д
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|22:00
|Атлетико
|_:_
|Брюгге
|19:55
|Атлетико
|_:_
|Монако
|22:00
|Боруссия Д
|_:_
|Монако
|22:00
|Боруссия Д
|_:_
|Брюгге
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Брюгге
|_:_
|Монако
|22:00
|Брюгге
|_:_
|Атлетико
|22:00
|Боруссия Д
|_:_
|Атлетико
|22:00
|Монако
|_:_
|Боруссия Д
Группа B
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|3
|2.
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|3.
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|4.
|ПСВ
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Барселона
|4:0
|ПСВ
|22:00
|Интер
|_:_
|Барселона
|19:55
|Интер
|2:1
|Тоттенхэм
|22:00
|Тоттенхэм
|_:_
|ПСВ
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|22:00
|ПСВ
|_:_
|Интер
|22:00
|ПСВ
|_:_
|Барселона
|22:00
|Тоттенхэм
|_:_
|Барселона
|22:00
|Тоттенхэм
|_:_
|Интер
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|ПСВ
|_:_
|Тоттенхэм
|22:00
|Барселона
|_:_
|Тоттенхэм
|22:00
|Барселона
|_:_
|Интер
|22:00
|Интер
|_:_
|ПСВ
Группа С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|2.
|Наполи
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3.
|Црвена Звезда
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|4.
|ПСЖ
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Ливерпуль
|3:2
|ПСЖ
|19:55
|Црвена Звезда
|_:_
|Ливерпуль
|22:00
|Црвена Звезда
|1:1
|Наполи
|22:00
|Наполи
|_:_
|ПСЖ
|2 тур. 2.10
|5 тур. 28.11
|19:55
|ПСЖ
|_:_
|Црвена Звезда
|22:00
|Наполи
|_:_
|Црвена Звезда
|22:00
|Наполи
|_:_
|Ливерпуль
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|Ливерпуль
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Ливерпуль
|_:_
|Црвена Звезда
|22:00
|Ливерпуль
|_:_
|Наполи
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|Наполи
|22:00
|Црвена Звезда
|_:_
|ПСЖ
Группа D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|2.
|Порту
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|3.
|Шальке
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Галатасарай
|3:0
|Локомотив
|22:00
|Порту
|_:_
|Локомотив
|22:00
|Шальке
|1:1
|Порту
|22:00
|Шальке
|_:_
|Галатасарай
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|19:55
|Локомотив
|_:_
|Шальке
|19:55
|Локомотив
|_:_
|Галатасарай
|22:00
|Порту
|_:_
|Галатасарай
|22:00
|Порту
|_:_
|Шальке
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Галатасарай
|_:_
|Шальке
|19:55
|Галатасарай
|_:_
|Порту
|22:00
|Локомотив
|_:_
|Порту
|19:55
|Шальке
|_:_
|Локомотив
Група Е
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|2.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3.
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|4.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Аякс
|3:0
|АЕК
|22:00
|Бенфика
|_:_
|Аякс
|22:00
|Бенфика
|0:2
|Бавария
|22:00
|Бавария
|_:_
|АЕК
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|АЕК
|_:_
|Бенфика
|19:55
|АЕК
|_:_
|Аякс
|22:00
|Бавария
|_:_
|Аякс
|22:00
|Бавария
|_:_
|Бенфика
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|19:55
|АЕК
|_:_
|Бавария
|22:00
|Аякс
|_:_
|Бавария
|22:00
|Аякс
|_:_
|Бенфика
|22:00
|Бенфика
|_:_
|АЕК
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|2.
|Хоффенхайм
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|3.
|Шахтер Донецк
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|4.
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Шахтер
|2:2
|Хоффенхайм
|22:00
|Лион
|_:_
|Хоффенхайм
|22:00
|Манчестер Сити
|1:2
|Лион
|22:00
|Манчестер Сити
|_:_
|Шахтер
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Хоффенхайм
|_:_
|Манчестер Сити
|22:00
|Лион
|_:_
|Манчестер Сити
|22:00
|Лион
|_:_
|Шахтер
|22:00
|Хоффенхайм
|_:_
|Шахтер
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Хоффенхайм
|_:_
|Лион
|22:00
|Манчестер Сити
|_:_
|Хоффенхайм
|22:00
|Шахтер
|_:_
|Манчестер Сити
|22:00
|Шахтер
|_:_
|Лион
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|2.
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|3.
|Виктория Плзень
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|4.
|Рома
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|22:00
|Виктория
|2:2
|ЦСКА
|19:55
|ЦСКА
|_:_
|Рома
|22:00
|Реал
|3:0
|Рома
|22:00
|Виктория
|_:_
|Реал
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Рома
|_:_
|Виктория
|19:55
|ЦСКА
|_:_
|Виктория
|22:00
|ЦСКА
|_:_
|Реал
|22:00
|Рома
|_:_
|Реал
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Реал
|_:_
|Виктория
|19:55
|Реал
|_:_
|ЦСКА
|22:00
|Рома
|_:_
|ЦСКА
|19:55
|Виктория
|_:_
|Рома
Група Н
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|2.
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3.
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|22:00
|Валенсия
|0:2
|Ювентус
|19:55
|Валенсия
|_:_
|Янг Бойз
|22:00
|Янг Бойз
|0:3
|МЮ
|22:00
|Ювентус
|_:_
|МЮ
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Ювентус
|_:_
|Янг Бойз
|19:55
|МЮ
|_:_
|Янг Бойз
|22:00
|МЮ
|_:_
|Валенсия
|22:00
|Ювентус
|_:_
|Валенсия
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|19:55
|Янг Бойз
|_:_
|Валенсия
|22:00
|Валенсия
|_:_
|МЮ
|22:00
|МЮ
|_:_
|Ювентус
|22:00
|Янг Бойз
|_:_
|Ювентус
Фото: Katatonia82| Dreamstime.com