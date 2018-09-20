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Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартует 18 сентября.

Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.

Читайте: Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начнет свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма.

Группа А

Команда І П Н П З П О
1.   Атлетико 1 1 0 0 2 1 3
2.   Боруссия Д 1 1 0 0 1 0 3
3.   Монако 1 0 0 1 1 2 0
4.   Брюгге 1 0 0 1 0 1 0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Монако 1:2 Атлетико 19:55 Монако _:_ Брюгге
22:00 Брюгге 0:1 Боруссия Д 22:00 Атлетико _:_ Боруссия Д
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 Атлетико _:_ Брюгге 19:55 Атлетико _:_ Монако
22:00 Боруссия Д _:_ Монако 22:00 Боруссия Д _:_ Брюгге
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 Брюгге _:_ Монако 22:00 Брюгге _:_ Атлетико
22:00 Боруссия Д _:_ Атлетико 22:00 Монако _:_ Боруссия Д

Группа B

Команда І П Н П З П О
1.   Барселона  1  1  0  0  4  0  3
2.   Интер  1  1  0  0  2  1  3
3.   Тоттенхэм  1  0  0  1  1  2  0
4.   ПСВ  1  0  0  1  0  4  0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Интер _:_ Барселона
19:55 Интер 2:1 Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм _:_ ПСВ
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 ПСВ _:_ Интер 22:00 ПСВ _:_ Барселона
22:00 Тоттенхэм _:_ Барселона 22:00 Тоттенхэм _:_ Интер
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 ПСВ _:_ Тоттенхэм 22:00 Барселона _:_ Тоттенхэм
22:00 Барселона _:_ Интер 22:00 Интер _:_ ПСВ

Группа С

Команда І П Н П З П О
1.   Ливерпуль 1 1 0 0 3 2 3
2.   Наполи 1 0 1 0 0 0 1
3.   Црвена Звезда 1 0 1 0 0 0 1
4.   ПСЖ 1  0 0 1 2 3 0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Ливерпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звезда _:_ Ливерпуль
22:00 Црвена Звезда 1:1 Наполи 22:00 Наполи _:_ ПСЖ
2 тур. 2.10 5 тур. 28.11
19:55 ПСЖ _:_ Црвена Звезда 22:00 Наполи _:_ Црвена Звезда
22:00 Наполи _:_ Ливерпуль 22:00 ПСЖ _:_ Ливерпуль
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Ливерпуль _:_ Црвена Звезда 22:00 Ливерпуль _:_ Наполи
22:00 ПСЖ _:_ Наполи 22:00 Црвена Звезда _:_ ПСЖ

Группа D

Команда І П Н П З П О
1.   Галатасарай 1 1 0 0 3 0 3
2.   Порту 1 0 1 0 1 1 1
3.   Шальке 1 0 1 0 1 1 1
4.   Локомотив Москва 1 0 0 1 0 3 3

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту _:_ Локомотив
22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке _:_ Галатасарай
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
19:55 Локомотив _:_ Шальке 19:55 Локомотив _:_ Галатасарай
22:00 Порту _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Шальке
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Галатасарай _:_ Шальке 19:55 Галатасарай _:_ Порту
22:00 Локомотив _:_ Порту 19:55 Шальке _:_ Локомотив

Група Е

Команда І П Н П З П О
1.   Аякс 1 1 0 0 3 0 3
2.   Бавария 1 1 0 0 2 0 3
3.   Бенфика 1 0 0 1 0 2 0
4.   АЕК 1 0 0 1 0 3 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфика _:_ Аякс
22:00 Бенфика 0:2 Бавария 22:00 Бавария _:_ АЕК
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 АЕК _:_ Бенфика 19:55 АЕК _:_ Аякс
22:00 Бавария _:_ Аякс 22:00 Бавария _:_ Бенфика
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 АЕК _:_ Бавария 22:00 Аякс _:_ Бавария
22:00 Аякс _:_ Бенфика 22:00 Бенфика _:_ АЕК

Група F

Команда І П Н П З П О
1.   Лион 1 1 0 0 2 1 3
2.   Хоффенхайм 1 0 1 0 2 2 1
3.   Шахтер Донецк 1 0 1 0 2 2 1
4.   Манчестер Сити 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Шахтер 2:2 Хоффенхайм 22:00 Лион _:_ Хоффенхайм
22:00 Манчестер Сити 1:2 Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Шахтер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Хоффенхайм _:_ Манчестер Сити 22:00 Лион _:_ Манчестер Сити
22:00 Лион _:_ Шахтер 22:00 Хоффенхайм _:_ Шахтер
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Хоффенхайм _:_ Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Хоффенхайм
22:00 Шахтер _:_ Манчестер Сити 22:00 Шахтер _:_ Лион

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Реал Мадрид 1 1 0 0 3 0 3
2.   ЦСКА 1 0 1 0 2 2 1
3.   Виктория Плзень 1 0 1 0 2 2 1
4.   Рома 1 0 0 1 0 3 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Виктория 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА _:_ Рома
22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Виктория _:_ Реал
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 Рома _:_ Виктория 19:55 ЦСКА _:_ Виктория
22:00 ЦСКА _:_ Реал 22:00 Рома _:_ Реал
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Реал _:_ Виктория 19:55 Реал _:_ ЦСКА
22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Виктория _:_ Рома

Група Н

Команда І П Н П З П О
1.   Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 3 0 3
2.   Ювентус 1 1 0 0 2 0 3
3.   Валенсия 1 0 0 1 0 2 0
4.   Янг Бойз 1 0 0 1 0 3 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Валенсия 0:2 Ювентус 19:55 Валенсия _:_ Янг Бойз
22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус _:_ МЮ
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Ювентус _:_ Янг Бойз 19:55 МЮ _:_ Янг Бойз
22:00 МЮ _:_ Валенсия 22:00 Ювентус _:_ Валенсия
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 Янг Бойз _:_ Валенсия 22:00 Валенсия _:_ МЮ
22:00 МЮ _:_ Ювентус 22:00 Янг Бойз _:_ Ювентус

Фото: Katatonia82| Dreamstime.com

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