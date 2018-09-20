Роналду расплакался после удаления

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду получил красную карточку за неспортивное поведение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду был удален в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской Валенсии.

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На 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брих показал красную карточку португальском футболисту. По мнению судьи, игрок итальянского клуба ударил защитника испанской команды Джейсона Мурильо.

Покидая поле, Роналду не смог сдержать эмоции и расплакался.

Встреча между Валенсией и Ювентусом завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.

К слову, Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног.

Фото: Cosmin Iftode|Dreamstime.com