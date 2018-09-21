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Футболист упал в яму, празднуя забитый гол в Лиге Европы

Футболист Цюриха Беньямин Кололли неудачно отпраздновал забитый гол в ворота греческого АЕКа в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Игрок швейцарского Цюриха Беньямин Кололли празднуя забитый гол в ворота греческого АЕК в первом туре Лиги Европы попал в смешную ситуацию.

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Косовар побежал к фанатскому сектору, хотел перепрыгнуть забор, однако упал в яму. Футболист не знал, что на стадионе клуба из Ларнаки есть ров, который отделяет трибуны от поля.

Эпизод произошел на 61-й минуте встречи, когда Кололли забил с пенальти. Этот гол стал единственным в матче и принес победу Цюриху.

Из ямы футболист вылез не без помощи стюардов, после чего продолжил матч.

Напомним, Ворскла дважды забила Арсеналу на Эмирейтс, но проиграла.

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