Футболист упал в яму, празднуя забитый гол в Лиге Европы

Футболист Цюриха Беньямин Кололли неудачно отпраздновал забитый гол в ворота греческого АЕКа в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Игрок швейцарского Цюриха Беньямин Кололли празднуя забитый гол в ворота греческого АЕК в первом туре Лиги Европы попал в смешную ситуацию.

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Косовар побежал к фанатскому сектору, хотел перепрыгнуть забор, однако упал в яму. Футболист не знал, что на стадионе клуба из Ларнаки есть ров, который отделяет трибуны от поля.

‘Legend has it he’s still falling’: Benjamin Kololli’s unexpected celebration fail after netting winner for FC Zurich https://t.co/abNO5fBqf4 pic.twitter.com/sCGNvHmbXp — MailOnline Sport (@MailSport) 21 вересня 2018 р.

Эпизод произошел на 61-й минуте встречи, когда Кололли забил с пенальти. Этот гол стал единственным в матче и принес победу Цюриху.

Twitter reacts to hilarious video of Benjamin Kololli’s unexpected celebration fail https://t.co/nThaw5y7Lp pic.twitter.com/orU0SQKVvc — Cleansheet (@Cleansheet) 21 сентября 2018 г.

Из ямы футболист вылез не без помощи стюардов, после чего продолжил матч.

Напомним, Ворскла дважды забила Арсеналу на Эмирейтс, но проиграла.