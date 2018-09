Футболист упал в яму, празднуя забитый гол в Лиге Европы

Игрок швейцарского Цюриха Беньямин Кололли празднуя забитый гол в ворота греческого АЕК в первом туре Лиги Европы попал в смешную ситуацию.

Косовар побежал к фанатскому сектору, хотел перепрыгнуть забор, однако упал в яму. Футболист не знал, что на стадионе клуба из Ларнаки есть ров, который отделяет трибуны от поля.

‘Legend has it he’s still falling’: Benjamin Kololli’s unexpected celebration fail after netting winner for FC Zurich https://t.co/abNO5fBqf4 pic.twitter.com/sCGNvHmbXp

— MailOnline Sport (@MailSport) 21 вересня 2018 р.