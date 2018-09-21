Ливерпуль – Саутгемптон, Шальке – Бавария: анонс и прогноз матчей

Самые ожидаемые матчи европейского уик-энда в АПЛ, Примере и Бундеслиге.
Факты ICTV анонсируют самые ожидаемые матчи европейского уик-энда, среди которых центральный матч тура в немецкой Бундеслиге Шальке – Бавария.
Ливерпуль – Саутгемптон
АПЛ, 6-й тур
22 сентября, 17:00, Ливерпуль. Энфилд
После пяти туров чемпионата английской Премьер-лиги Ливерпуль вместе с Челси продолжает возглавлять турнирную таблицу, не потеряв ни одного очка. Последние матчи в АПЛ подопечные Клоппа провели на выезде против Лестера и Тоттенхэма и оба матча заканчивались со счетом 2:1 в пользу красных.
Непростым для мерсисайдцев выдался матч против французского ПСЖ в Лиге чемпионов, однако и в нем Ливерпуль праздновал победу благодаря забитому голу Фирмино в добавленное время. Фактор усталости может сказаться на красных, однако они будут играть на родном Энфилде с невероятной поддержкой.
Подопечных Клоппа букмекеры ожидаемо записывают фаворитами противостояния. На победу Ливерпуля дают коэффициент 1.19, тогда как успех святых оценивается в 18.50. Ничья – 7.20.
Шальке – Бавария
Чемпионат, 4-й тур
22 сентября, 19:30, Гельзенкирхен. Фельтинс-Арена
В центральном поединке 4-го тура Бундеслиги Шальке Евгения Коноплянки примет на своем стадионе мюнхенскую Баварию. Подопечные Ковача после трех туров возглавляют таблицу, тогда как Шальке во всех матчах чемпионата потерпело поражение.
В первом туре ЛЧ кобальтовые упустили победу в матче с Порту, сыграв вничью – 1:1. В свою очередь Бавария всухую обыграла португальскую Бенфику в Лиссабоне.Читайте: Ворскла забила 2 мяча Арсеналу на Эмирейтс, но проиграла Украинский уик-энд: дубль Ярмоленко в АПЛ и две победы в Греции Роналду расплакался после удаления
Кстати, три последних поединка на Фелтинс Арене завершились в пользу баварцев.
Букмекерские конторы считают фаворитом матча Баварию. Коэффициент на победу Шальке составляет 8.50. Потенциальный триумф подопечных Ковача оценивается в 1.40, а ничья – 5.00.
Реал – Эспаньол
Примера, 5-й тур
22 сентября, 21.45, Мадрид. Сантьяго Бурнабеу
После четырех туров Ла Лиги мадридский Реал расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от Барселоны на 2 очка, Жирона имеет в своем активе 7 очков и занимает 6-ю позицию.
После ухода в Ювентус Криштиану Роналду форварды сливочных Бензема и Бэйл начали демонстрировать высокую результативность. Всего в первых четырех турах Реал забил 11 мячей.
В крайнем очном матче клубов, который состоялся в апреле каталонский клуб сенсационно победил тогда еще подопечных Зидана. Однако, подобная сенсация вряд ли может повториться во время субботней встрече на Бернабеу.
В поединке на Сантьяго Бернабеу букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Викторию подопечных Лопетеги оценивают в 1.21, успех Эспаньола – 13.50. На ничью дают – 7.20.
Фото: Schalke 04, Liverpool FC.