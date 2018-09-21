Ливерпуль – Саутгемптон, Шальке – Бавария: анонс и прогноз матчей

Самые ожидаемые матчи европейского уик-энда в АПЛ, Примере и Бундеслиге.

Факты ICTV анонсируют самые ожидаемые матчи европейского уик-энда, среди которых центральный матч тура в немецкой Бундеслиге Шальке – Бавария.

Ливерпуль – Саутгемптон

АПЛ, 6-й тур

22 сентября, 17:00, Ливерпуль. Энфилд

После пяти туров чемпионата английской Премьер-лиги Ливерпуль вместе с Челси продолжает возглавлять турнирную таблицу, не потеряв ни одного очка. Последние матчи в АПЛ подопечные Клоппа провели на выезде против Лестера и Тоттенхэма и оба матча заканчивались со счетом 2:1 в пользу красных.

Непростым для мерсисайдцев выдался матч против французского ПСЖ в Лиге чемпионов, однако и в нем Ливерпуль праздновал победу благодаря забитому голу Фирмино в добавленное время. Фактор усталости может сказаться на красных, однако они будут играть на родном Энфилде с невероятной поддержкой.

Подопечных Клоппа букмекеры ожидаемо записывают фаворитами противостояния. На победу Ливерпуля дают коэффициент 1.19, тогда как успех святых оценивается в 18.50. Ничья – 7.20.

Шальке – Бавария

Чемпионат, 4-й тур

22 сентября, 19:30, Гельзенкирхен. Фельтинс-Арена

В центральном поединке 4-го тура Бундеслиги Шальке Евгения Коноплянки примет на своем стадионе мюнхенскую Баварию. Подопечные Ковача после трех туров возглавляют таблицу, тогда как Шальке во всех матчах чемпионата потерпело поражение.

В первом туре ЛЧ кобальтовые упустили победу в матче с Порту, сыграв вничью – 1:1. В свою очередь Бавария всухую обыграла португальскую Бенфику в Лиссабоне.

Кстати, три последних поединка на Фелтинс Арене завершились в пользу баварцев.

Букмекерские конторы считают фаворитом матча Баварию. Коэффициент на победу Шальке составляет 8.50. Потенциальный триумф подопечных Ковача оценивается в 1.40, а ничья – 5.00.

Реал – Эспаньол

Примера, 5-й тур

22 сентября, 21.45, Мадрид. Сантьяго Бурнабеу

После четырех туров Ла Лиги мадридский Реал расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от Барселоны на 2 очка, Жирона имеет в своем активе 7 очков и занимает 6-ю позицию.

После ухода в Ювентус Криштиану Роналду форварды сливочных Бензема и Бэйл начали демонстрировать высокую результативность. Всего в первых четырех турах Реал забил 11 мячей.

В крайнем очном матче клубов, который состоялся в апреле каталонский клуб сенсационно победил тогда еще подопечных Зидана. Однако, подобная сенсация вряд ли может повториться во время субботней встрече на Бернабеу.

В поединке на Сантьяго Бернабеу букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Викторию подопечных Лопетеги оценивают в 1.21, успех Эспаньола – 13.50. На ничью дают – 7.20.

Фото: Schalke 04, Liverpool FC.