МакГрегор устроил пьяное шоу на пресс-конференции с Хабибом

Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед боем в UFC.

Руссиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с ирландцем Конором МакГрегором в Нью-Йорке в рамках пресс-конференции одного из самых ожидаемых боев года в UFC в легком весе.

Конор появился в зале с двумя чемпионскими поясами UFC (на самом деле, он не владеет ни одним) и бутылкой своего фирменного виски. Ирландец часто не давал журналистам завершить вопрос, перебивал Хабиба, резко срывался с места, напоминая историю с автобусом в Бруклине, постоянно рекламировал свой алкоголь (даже заявил, что логотип напитка на канвасе будет во время боя с Нурмагомедовым) и дразнил своего соперника.

Россиянин пытался не отвечать на провокации соперника, что напомнило шоу одного актера. В свою очередь МакГрегор предлагал Хабибу устроить бой прямо в зале для пресс-конференций. После чего предложил Хабибу и Дани Уайту (президент UFC) выпить виски. Хабиб ответил, что никогда не пьет, и тот в ответ обозвал его “бабой”.

МакГрегор также намекнул на связь Хабиба из ныне заключенным миллиардером (речь шла о Зиявудине Магомедове), который сейчас находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группировки и махинациях. После чего ирландец обозвал отца дагестанца трусом из-за отношения к Рамзану Кадырову.

— Чеченцы знают, что я имею в виду, когда называю этого человека (Абдулманап Нурмагомедов) трусом. Он и Кадыров были вместе в мечети, и он опубликовал фотографию с Кадыровым в Instagram. Не поймите меня неправильно, Кадыров – диктатор, он сумасшедший. Но отец Хабиба лижет ему зад, публикует свое фото с ним в мечети со словами Вместе мы сильнее. Это фальшивое уважение, это страх. И чеченцы знают, что если бы положение дел изменилось, и у его отца была бы возможность воткнуть ему нож в спину, он бы тут же сделал это, – сказал Макгрегор.

Это не единственный раз, когда бойцы затронули тему политики. Журналист спросил Хабиба, что он чувствовал, глядя на совместное фото Конора и президента РФ Путина. Однако, Нурмагомедов сказал, что он не чувствовал ничего по этому поводу – ведь, по его словам, он никогда не хочет ни с кем фотографироваться, даже с президентом. Конор сразу же напал на Хабиба, что тот не уважает Путина.

Позже президент UFC Данные Уайт сказал, что это самая мрачная пресс-конференция, в которой он когда-либо принимал участие.

Бой между Нурмагомедовым и МакГрегором состоится 6 октября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Кстати билеты на бой были раскуплены за 3 минуты с момента старта продаж 17 августа.

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Фото: instagram.com/ufceurope