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Могла стать моделью: что постится в Instagram 17-летняя чемпионка мира Дарья Белодед

Украинка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории и уже покоряет своих подпищиков в Instagram.

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида. На момент завоевания золота Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Предыдущий рекорд принадлежал японке Роко Тани (18 лет и 27 дней).

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Награду Дарья завоевала 20 сентября в Баку, победив в весовой категории до 48 кг чемпионку мира Фуну Тонако из Японии.

Факты ICTV решили сделать подборку самых ярких фото, которые украинская красавица постит в Instagram. Кстати, Дарьи предлагали карьеру модели, однако ее отец, чемпион Европы по дзюдо Геннадий Белодед, против этого.

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Могла стать моделью: что постится в Instagram 17-летняя чемпионка мира Дарья Белодед / 12 фотографий

Напомним, Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Фото: instagram.com/dariabilodid7

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