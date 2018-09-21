Могла стать моделью: что постится в Instagram 17-летняя чемпионка мира Дарья Белодед

Украинка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории и уже покоряет своих подпищиков в Instagram.
17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида. На момент завоевания золота Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Предыдущий рекорд принадлежал японке Роко Тани (18 лет и 27 дней).
Читайте: Свитолина в откровенном купальнике у бассейна шокировала фанатов
Награду Дарья завоевала 20 сентября в Баку, победив в весовой категории до 48 кг чемпионку мира Фуну Тонако из Японии.
Факты ICTV решили сделать подборку самых ярких фото, которые украинская красавица постит в Instagram. Кстати, Дарьи предлагали карьеру модели, однако ее отец, чемпион Европы по дзюдо Геннадий Белодед, против этого.
-
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Напомним, Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Фото: instagram.com/dariabilodid7