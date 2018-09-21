Стала известна дата дуэли взглядов Усика и Белью на Уэмбли

Александр Усик и Тони Белью впервые встретятся в Лондоне.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион WBC Тони Белью (30-2-1, 20 КО) проведут первую встречу в Лондоне.

Дуэль взглядов между боксерами состоится 22 сентября на легендарном стадионе Уэмбли во время вечера бокса, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

Об этом сообщает пресс-служба K2 Promotions.

В свою очередь, в понедельник, 24 сентября состоится первая пресс-конференция Усика и Белью. Об этом в своем Instagram написал промоутер британца Эдди Хирн. Общение с прессой состоится в Манчестере.

Поединок Усик – Белью запланирован на 10 ноября и должен пройти на Manchester Arena.

Напомним, Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом дивизионе не раньше конца следующего года.

Фото: Boxing Scene