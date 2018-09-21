PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Стала известна дата дуэли взглядов Усика и Белью на Уэмбли/

Стала известна дата дуэли взглядов Усика и Белью на Уэмбли

Александр Усик и Тони Белью впервые встретятся в Лондоне.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион WBC Тони Белью (30-2-1, 20 КО) проведут первую встречу в Лондоне.

Дуэль взглядов между боксерами состоится 22 сентября на легендарном стадионе Уэмбли во время вечера бокса, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

Об этом сообщает пресс-служба K2 Promotions.

В свою очередь, в понедельник, 24 сентября состоится первая пресс-конференция Усика и Белью. Об этом в своем Instagram написал промоутер британца Эдди Хирн. Общение с прессой состоится в Манчестере.

Читайте: Не $10 млн. Сколько заработал Усик за бой с Гассиевым Лучшие боксеры планеты: рейтинги возглавили  Усик и Ломаченко Усик - Белью: ставки букмекеров на бой

Поединок Усик – Белью запланирован на 10 ноября и должен пройти на Manchester Arena.

Напомним, Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом дивизионе не раньше конца следующего года.

Фото: Boxing Scene

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка