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Ворскла забила 2 мяча Арсеналу на Эмирейтс, но проиграла

Полтавская Ворскла уступила на выезде лондонскому Арсеналу в матче первого тура Лиги Европы.

Лондонский Арсенал встречался с полтавской Ворсклой в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне и совершился со счетом 4:2 в пользу Арсенала.

Первый гол во встрече забил Арсенал. На 32-й минуте Ивоби находясь в удобной позиции отдал пас на Обамеянга, который легко переиграл голкипера соперников.

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Во втором тайме на 49-й минуте Уэлбек с близкого расстояния после подачи от Мхитаряна удвоил счет в матче в пользу канониров.

Третий гол в ворота Ворсклы записал на свой счет Обамеянг, оформив дубль. А Месут Озил после подачи от Лихштайнера сделал счет и вовсе неприличным 4:0.

Полтавчане забили на 77-й минуте. Владимир Чеснаков подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера ударом в девятку. А уже в добавленное время Шарпар пробил кипера канониров фантастическим ударом из пределов штрафной.

В итоге Арсенал одержал победу над Ворсклой со счетом 4:2.

Фото: Arsenal FC

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