Украинский гимнаст Верняев получил золото и серебро на Кубке мира

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в венгерском городе Сомбатхей украинский спортсмен, олимпийский чемпион Рио 2016 Олег Верняев завоевал две медали.
В упражнениях на коне 24-летний гимнаст завоевал золото и серебро – в вольных упражнениях, сообщает Xsport.
При этом еще один украинец – Петр Пахнюк – стал седьмым в упражнениях на коне.
Среди женщин украинка Яна Федорова показала четвертый результат в опорном прыжке и седьмой – в упражнениях на брусьях.
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К слову, этот Кубок мира стал первым для Верняева после операций на колене и плече, которые он перенес в январе.
Фото: verniaiev13
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