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Украинский гимнаст Верняев получил золото и серебро на Кубке мира

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в венгерском городе Сомбатхей украинский спортсмен, олимпийский чемпион Рио 2016 Олег Верняев завоевал две медали.

Олег Верняєв

В упражнениях на коне 24-летний гимнаст завоевал золото и серебро – в вольных упражнениях, сообщает Xsport.

При этом еще один украинец – Петр Пахнюк – стал седьмым в упражнениях на коне.

Среди женщин украинка Яна Федорова показала четвертый результат в опорном прыжке и седьмой – в упражнениях на брусьях.

Читайте: Радивилов получил второе золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

К слову, этот Кубок мира стал первым для Верняева после операций на колене и плече, которые он перенес в январе.

Фото: verniaiev13

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