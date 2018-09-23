Бой Джошуа и Поветкина: британец нокаутировал россиянина в 7 раунде

22 сентября на Уэмбли в Лондоне прошел боксерский поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным.

Об этом пишет sports.ru.

Бой прошел при преимуществе Джошуа. Британец был быстрее, а Поветкин отвечал редкими ударами.

В 7 раунде Джошуа сначала отправил соперника в нокдаун, после которого последовал первый в карьере Поветкина нокаут.

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– Поветкин – тяжелый соперник, и он доказал это сегодня. У него сильные удары в голову, но слабые по корпусу. Я вернулся на дорожку нокаутов, я снова вспомнил о своем ударе справа, – сказал после боя Джошуа.

Напомним, 29 апреля 2017 Джошуа победил Кличко в Лондоне техническим нокаутом.

Ранее Владимир Кличко объяснил свой отказ от проведения матча-реванша с Джошуа.

Фото: Twitter.