Дуда назвал РФ самой большой угрозой для мира

Россия является самой большой угрозой глобальной мира, а ее действия в Грузии в 2008 году, аннексия Крыма и вторжение на Донбасс демонстрируют истинные намерения РФ.

Об этом во время последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское радио.

– Россия является самой большой угрозой для безопасности Европы и мира. События последних дней показали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы, – заявил президент Польши.

По его словам, Россия ставит под сомнение международный порядок, сформировавшийся в результате изменений на рубеже 20 и 21 века, для которого мир, в основе которого – международное право и взаимоуважение к интересам равноправных государств – оказался неприемлемым в долгосрочной перспективе.

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– Опыт последних двух лет не только не дал каких-либо оснований для возвращения к более широкому сотрудничеству между НАТО и Россией, но показал, что Москва не заинтересована в честном, конструктивном диалоге, – заявил президент Польши.

Он также отметил, что в НАТО “должны сделать соответствующие выводы”.

Напомним, на Донбассе фаза горячей войны. Волкер указал на Кремль.