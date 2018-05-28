Россия идет на острую конфронтацию с Западом – председатель НАТО

Россия решила пойти на острую конфронтацию с Западом, заменив кооперацию силой и запугиванием.

– Россия предпринимает разнообразные усилия, чтобы взорвать стабильность, используя разные методы: начиная от дезинформации и заканчивая введением в заблуждение, пропагандой и манипуляцией в СМИ. Она ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием, – сказал председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, передает Укринформа.

Он добавил, что мощная и быстрая реакция НАТО на эти действия стала неожиданностью для России.

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Также Алли подчеркнул, что на агрессию России против Грузии и Украины отреагировали не только в НАТО, но и в ЕС и других странах мира.

Ранее Факты ICTV писали, что Венгрия предлагает пересмотреть поддержку НАТО Украины, потому что Киев якобы “провалил реформирование”.