Впервые за 125 лет! Coca-Cola выпустила алкогольный напиток

В японском регионе Кюсю поступил в продажу первый алкогольный напиток от Coca-Cola.
В магазинах появилось три вида Lemon-Do со вкусом лимона с содержанием спирта 3, 5 и 7%, сообщает The Japan Times.
Банка объемом 350 миллилитров стоит около $1,4.
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В Coca-Cola пока не планируют продавать Lemon-Do за пределами Японии, его рецепт держится в строжайшем секрете.
Ранее Факты ICTV писали, что к 2030 году в рамках концепции Мир Без Отходов компания Coca-Cola будет собирать и перерабатывать такое же количество упаковки, которое поставляет на рынок.
Фото: sangmi_0203.
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