Скрипаль должен был умереть. Что будет дальше – неизвестно: прогноз врачей

Врачи, которые лечили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления, не знают, какова долгосрочная перспектива состояния их здоровья.

Об этом сообщает Reuters.

Опасения врачей в Солсбери (Великобритания) связаны с тем, что первоначально они считали, что Скрипаль не выживет.

Отвечая на вопрос о воздействии отравления на здоровье Скрипалей, директор больницы Кристин Бланшард сказала, что прогноз неясен.

– Честный ответ – мы не знаем, – заявила она, согласно выдержкам из интервью программе BBC Newsnight.

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4 марта Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в английском городе Солсбери.

10 апреля из больницы выписали дочь Скрипаля Юлию. Ее перевезли в некое безопасное место. Самого Скрипаля выписали из больницы 18 мая.

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. К концу марта более 25 стран поддержали версию Великобритании и в знак солидарности выслали более 140 российских дипломатов.