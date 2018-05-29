Сорос предрек глобальный финансовый кризис

Укрепление доллара и отток капиталов с развивающихся рынков вскоре могут привести к новому мировому финансовому кризису.

Такое предсказание сделал американский инвестор и миллиардер Джордж Сорос, передает Bloomberg.

По его мнению, глобальный финансовый кризис будет угрожать прежде всего Евросоюзу.

Прекращение ядерной сделки с Ираном и трансатлантического сотрудничества с США приведет в том числе к девальвации валют развивающихся рынков.

– Все, что могло пойти не так, пошло не так, – добавил Сорос.

Он объяснил, что имеет в виду миграционный кризис в ЕС, выход Великобритании из союза, а также политику экономии.

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