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Сирия признала Южную Осетию и Абхазию

Сирия заявила о признании и установлении дипломатических отношений с непризнанными Южной Осетией и Абхазией.

– В знак признания взаимной поддержки Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия договорились о признании и установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, – сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сирии.

Об этом также написал в Facebook так называемый министр иностранных дел непризнанной Абхазии.

В свою очередь Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией после признания режимом Асада независимости оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии.

– Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией, – заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, сообщает Грузия Online.

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Ранее Факты ICTV писали, что США вместе с союзниками начали операции, которые должны положить конец существованию и любой активности ИГИЛ в Сирии.

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