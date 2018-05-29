Ядерные игры: откажется ли КНДР от оружия

(Українська)

Их отношения карикатуристы часто изображают как детские. Лидеры США и КНДР как хулиганы в песочнице. Вот только игрушки у них далеко не для малышей.

Еще в начале года Дональд Трамп и Ким Чен Ын мерялись ракетами.



Война слов уже стала попахивать плутонием. Когда казалось, ядерные палки вот-вот пойдут в ход стороны пошли на мировую.

Северная Корея согласилась приостановить ядерную программу в обмен на снятие санкций. Лидеры КНДР и США договорились впервые в истории встретиться в нейтральной песочнице в Сингапуре.

Ким не обиделся, а пошел на сближение. Выпустил из тюрем американских граждан, которых обвиняли в шпионаже.

А на этой неделе пустил в страну иностранных журналистов. Командование КНДР согласилось публично разрушить самый большой полигон для ядерных испытаний.

Виталий Кулик, бывший политтехнолог Компартии, был в КНДР шесть раз. Он объясняет открытость Пхеньяна простой экономической выгодой.

И одновременно советует не переоценивать этот шаг КНДР. Разрушенный полигон и так был в аварийном состоянии. А подобных площадок у корейцев еще как минимум пять.

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Но Америка, похоже, не готова к такой игре. В администрации Трампа заявляют, что готовы пойти на снятие санкций только при условии полного отказа от ядерного оружия.

Встреча Трампа и Кима повисла на волоске. Показалось даже, что корейцы отменят уничтожение полигона. Выезд журналистов к военному объекту дважды переносили под разными предлогами.

За считанные секунды полигон сравнивают с землей. Соседи из Южной Кореи аплодируют.

Уничтожение ядерной площадки – первый существенный шаг к ядерному разоружению Северной Кореи, о котором стороны ранее договаривались.

Впрочем, то, что стало происходить дальше, завело в ступор даже самых опытных политических стратегов. Через несколько часов после подрыва Пхунгери Дональд Трамп вдруг заявляет – с Кимом встречи не будет.

У Трампа не хватает воли и самоуверенности – написал Центральное телеграфное агентство КНДР.

Уже 25 мая стало известно, что США возобновили диалог с КНДР, поэтому встреча Трампа и Ким Чен Ына все же может состояться.