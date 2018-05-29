Как выбрать летний отдых: все за и против

Готовитесь в отпуск, но не знаете, какое направление выбрать? Куда лучше НЕ ехать летом и на что следует обратить внимание, планируя отдых, читайте в материале Фактов ICTV.

Лето не за горами, а значит, время планировать свой отдых. Почему в августе лучше не ехать в солнечную Испанию? Правда ли, что сезон дождей в Индии может испортить отдых? Адская жара в ОАЭ или время для бюджетного роскошного отдыха? Читайте, как не ошибиться с выбором страны, и на какие особенности обратить внимание.

Отпуск – дело щепетильное. Некоторые готовятся к нему месяцами и продумывают все до мельчайших деталей. Другие любят спонтанность и отправляются в первое попавшееся место. Однако есть то, что объединяет всех – желание провести эти дни идеально, без лишних забот и переживаний. Есть несколько основных факторов, которые могут значительно испортить отпуск. Поэтому, выбирая место отдыха, стоит их учесть.

Во-первых, лучше не соваться в страны с нестабильной политической ситуацией. Митинги, забастовки и вооруженные конфликты могут создать трудности для туристов – стресс и нервы, задержка или отмена рейсов, невозможность выйти в город.

Во-вторых, обращайте внимание на погодные условия. Летом в тропических странах температура может подниматься до рекордных отметок. Возможно, поездку в такие страны как ОАЭ или Египет следует отложить на осень-зиму. В Таиланде, Индии и на Мальдивах летом сезон дождей – долговременные ливни могут испортить отпуск.

В-третьих, летние месяцы в некоторых странах – это огромное количество насекомых. Так, на Кубе и в Мексике летом страдают от нашествия москитов. Вместо того чтобы воевать с этими животными, лучше повременить с отпуском несколько месяцев.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты – изысканная и богатая страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Так, в 2017 году Дубай посетило 15,8 млн человек со всего мира. Однако, выбрав эту страну для отдыха летом, следует обратить внимание на некоторые особенности.

Недостатки:

Лето – наиболее жаркая пора года в ОАЭ. Летом температура воздуха здесь может достигать +50 градусов. Местные в это время выезжают на отдых за границу, чтобы спаслись от жары, а туристы пытаются находиться в помещениях с кондиционерами.

Лето и пляжный отдых в ОАЭ – вещи несовместимые. Вода прогревается до 30-36 градусов. Конечно, некоторым это нравится. Однако, для того, чтобы освежиться, лучше выбирать прохладный бассейн. Более того, ходить по раскалённому песку занятие не из приятных.

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2018 году приходится на май-июнь. Однако, если раньше бары и рестораны закрывали, а алкоголь продавали только после захода солнца, то в этом году власти облегчила правила для комфорта туристов. Учреждения будут работать по нормальному графику. Там будут продавать еду и напитки, но все же развлекательных программ не предусмотрено. По исламским правилам это остается под запретом.

Преимущества:

Туры в ОАЭ летом значительно дешевле, чем в высокий сезон – октябрь-ноябрь, март-апрель. Турист может позволить себе хороший отдых по доступным ценам. В июне 2018 цены на путевки стартуют от $ 700 на двоих, включая завтраки.

Курорты в ОАЭ достаточно разнообразны. Здесь можно найти отели на любой вкус – и для семейного отдыха с детьми, и для молодежной отпуска с клубами и барами.

Летом почти во всех торговых центрах стартует торговый фестиваль. Скидки здесь достигают 70%. А известные своей роскошью торговые центры Эмиратов не оставят равнодушными никого.

Более того, отдых в ОАЭ не ограничивается пляжем. В жаркую погоду можно посетить музеи, выставки, провести день в аквапарке или развлекательном центре, отправиться на морскую прогулку или выбрать джип-сафари. Словом, здесь есть чем себя занять.

Египет

Египет вероятно одно из самых популярных направлений среди украинцев. Посольство Украины в Египте обнародовало данные, согласно которым за прошлый год страну посетили 800 тыс украинских граждан.

Недостатки:

С июня по август на континентальной части страны температура воздуха поднимается до +40 градусов. Это не лучшая погода для экскурсий в Луксор или Асуану. Невыносимая жара держится и в Каире.

Высокие температуры держатся не только днем, а и ночью. Сухой воздух усугубляет ситуацию, и поэтому иногда как говорят “нечем дышать”. Чтобы поддерживать свой организм надо пить много воды – до трех литров в день.

Преимущества:

В летний период море в Египте прогревается до 25-26 градусов. Это лучшее время для того, чтобы поплавать с маской и насладиться красотами подводного мира Красного моря. В районе заповедника Рас-Мухаммед и у берегов Шарм-эль-Шейхе можно заняться дайвингом, ведь в летний период есть шанс увидеть большинство уникальных рыб.

Чтобы нормально переносить жару следует обратить внимание на особенности регионов Египта. Так, если в Шарм-эль-Шейхе почти безветренно, в Хургаде царит легких освежающий бриз. Более того, на побережье всегда легкий ветерок за счет чего жара переносится легче.

На побережьях Египта запрещают купаться при малейшем дуновении ветра. Это опасно из-за того, что можно напороться на рифы. Также, в зону купания может занести опасных рыб. А приехать на отдых и не купаться в море перспектива не из приятных. Поэтому летний отдых здесь имеет преимущество перед зимним. Летом почти безветренно и можно накупаться вдоволь.

Цены на летний отдых в Египте снижаются. В июне за $ 500-600 в двух можно найти довольно качественный отель с системой all inclusive. Все отели пытаются создать на территории особый микроклимат, чтобы посещать чувствовали себя комфортно. Это еще одна причина, по которой, жара переносится легче.

Индия

Индия – это удивительная культура, изысканные дворцы и впечатляющие контрасты. Белоснежные пляжи Гоа, таинственный Тадж-Махал, а также крупнейшие в мире трущобы и священная река Ганг.

Недостатки:

В июле в Индии начинается сезон муссонных дождей, который сопровождается высокой температурой воздуха. Долговременные дожди и температура +45 не слишком благоприятные условия для отдыха. Более того, сильные ливни размывают дороги, а реки выходят из берегов. Такая погода держится до конца сентября.

Для поездки в Индию нужно оформлять визу. Сейчас это можно сделать по упрощенному режиму – подать документы он-лайн и получить визу по прилету. Однако надо учитывать, что она обходится в дополнительные $ 60 с человека.

Священная река Ганг, которую так хотят увидеть туристы, обычно не оправдывает ожиданий. Более того, это зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Дело в том, что побережья Ганга индусы считают идеальным местом для смерти. Поэтому, именно здесь происходит ритуал кремации.

Преимущества:

Если все же вы попали в Индию летом, лучше отдыхать в горах. К примеру, в Гималаях температура колеблется в пределах +18 – +30 градусов. Там расположено большое количество гостиничных комплексов на любой вкус. Однако, следует учитывать, что пятизвездочные отели в Индии несколько уступают сервисом и комфортом и не соответствуют своему статусу.

Летом в Индии наблюдается настоящий обвал цен. Так как туристов не очень много, здесь значительно дешевеет еда, экскурсии и проживание. Нельзя сказать, что цены на туры очень доступны, однако, они ниже, чем в высокий сезон. Недельный отдых на двоих составит в среднем $1600. Дороже всего обходится перелет – около $400 на одного.

Испания

Испания – страна красивейших пейзажей. Развитая инфраструктура, чистые пляжи и благоприятный климат привлекают внимание туристов, особенно европейцев. Испания традиционно считается второй страной после Франции по популярности и количеству туристов.

Недостатки:

Испанцы привыкли отдыхать в августе. Так как внутренний туризм в это время растет, цены на отели увеличиваются в несколько раз, а пляжи, особенно в районе Валенсии, Мурсии, Малаги, переполнены людьми. В больших городах в августе почти нет людей, однако, в курортных городках настоящий ажиотаж. Более того, маленькие кафе и магазинчики местами закрыты, потому что владельцы в отпуске.

Испанию ежегодно посещают 100 млн туристов, однако значительная их часть приезжает именно летом. За три месяца сюда съезжаются около 40 млн посетителей. Это влечет большие очереди, особенно вблизи музеев и известных достопримечательностей.

Преимущества:

Пляжный сезон Испании начинается в мае и заканчивается только в октябре. Здесь есть среди чего выбрать – побережье Средиземного моря или Атлантического океана, пляж песчаный или галечный или может отдых на островах. Если отпуск выпала на август, лучше выбирать северный регион, например Коста-Брава.

Цены на туры в среднем составляют $800 на двоих без питания. Однако можно найти варианты и дешевле – например, выбрать не прямой перелет из Киева, а рассмотреть варианты из соседней Польши. Сэкономить можно и на проживании – воспользоваться сервисом каучсерфинга и бесплатно или за символическую сумму поселиться у местных, или же попробовать поискать жилье на местных сайтах.

Поэтому, планируя отдых, тщательно продумайте все за и против. Выбор всегда остается за туристом. Учтите, что за одной стороной медали, всегда кроется другая. Все недостатки можно превратить в преимущества – нет туристов или неблагоприятные погодные условия, так что можно рассчитывать на скидку; большой приток посетителей, значит, есть на что посмотреть. Залог хорошего отдыха – позитивный настрой и умение во всем искать плюсы.

Лилия Ященко

Фото: ptv.in.ua