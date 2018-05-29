ЕС сократит бюджет на Центральную и Восточную Европу – куда пойдут деньги

Евросоюз хочет сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на €30 млрд и перераспределить эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Сегодня Еврокомиссия должна представить свою Политику сплоченности на 330 млрд в период 2021-2027 годов.

Политика сплоченности предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами.

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств. Согласно новым категориям, станут учитываться безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

В ЕК считают, что восточно – и центральноевропейские государства получили непропорционально большую выгоду после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках Политики сплоченности Польша должна получить на 23%, или на €19,5 млрд меньше, чем в период 2014-2020 годов.

Так, министр развития Польши Ежи Квечинський считает такое распределение средств нечестным и уверен, что оно углубит напряженность между Востоком и Западом.

Ожидается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония – на 24%.

Зато южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Например, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции – на 8%, Италии – на 6,4%.

Кстати, Совет ЕС назвал дату выборов в Европарламент 2019.

Напомним, Украина и ЕС договорились об условиях транша.