Сексуальные преступления против беженцев: в СМИ попал секретный доклад ООН

ООН более 10 лет назад разоблачила сотрудников многих гуманитарных организаций в сексуальных домогательствах к беженцам в Западной Африке в обмен на продовольствие, но до сих пор молчала.

Об этом пишет Daliy Mail со ссылкой на полученный изданием The Times доклад ООН.

Отмечается, что в 2002 году Организация Объединенных Наций составила доклад на 84 страниц о так называемых методах питания за секс в лагерях беженцев в Западной Африке, но он никогда не публиковался.

В докладе говорится, что сотрудники более 40 организаций, из которых 15 являются крупными международными благотворительными организациями, сексуально эксплуатировали молодых беженцев.

В этом списке – Агентство ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, Спасите детей, Врачи без границ, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другие.

Тогда было уволено всего 10 человек, но ни одного из них не привлекли к ответственности.

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