Сорос готовит референдум об отмене Brexit

Миллиардер Джордж Сорос считает, что Brexit является вредным и для ЕС, и для Великобритании.

Миллиардер Джордж Сорос заявил о начале в ближайшее время кампании в пользу второго референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом он заявил в выступлении на саммите, организованном в Париже аналитическим центром Европейского совета по внешним отношениям, передает The Times.

Сорос сказал, что Brexit является примером территориальной дезинтеграции, “чрезвычайно разрушительным процессом, вредным для обеих сторон”.

– Большая часть убытков ощущается прямо сейчас, когда Европейский союз находится в экзистенциальном кризисе, но его внимание направлено на переговоры по соглашению с Великобританией. Это предложение, от которого проигрывают все, но его можно преобразовать в беспроигрышную ситуацию, – сказал Сорос.

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87-летний миллиардер поддерживает движение Best for Britain, которое выступает против Brexit, и призывает к проведению второго референдума. Он пожертвовал свыше 700 тысяч фунтов стерлингов на кампанию движения.

Как известно, Великобритания и ЕС достигли соглашения по условиям переходного периода после Brexit.