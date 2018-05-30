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США призвали Венгрию способствовать вступлению Украины в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео призвал главу МИД Венгрии Петера Сиятро обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО.

Госдеп США

Об этом шла речь во время встречи дипломатов в Вашингтоне, передает Голос Америки.

Помпео также акцентировал на необходимости помочь Украине из-за угрозы российской агрессии, а также – противостоять враждебному влиянию России в Центральной Европе.

Накануне Сиярто заявил, что Венгрия разблокирует языковые переговоры с Украиной и предлагает создать межправительственную рабочую группу.

Читайте: Венгрия официально инициирует пересмотр поддержки НАТО Украины

Напомним, Венгрия в апреле в третий раз заблокировала проведение заседания Комиссии Украина-НАТО.

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