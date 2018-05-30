В США поддержали требования Сенцова по освобождению всех заложников

Государственный департамент США поддержал требования осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников, которых удерживает Россия.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

– Крым – это Украина. Мы никогда не признаем российские попытки аннексировать Крым. Россия должна освободить более чем 60 крымских политзаключенных, включая Олега Сенцова (который с 14 мая голодает в знак протеста), – заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Кроме того, США требует объяснений от России по поводу ее участия в катастрофе МН17.

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К слову, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в подготовке терактов.

Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас он содержится в колонии Белый медведь в городе Лабытнанги.