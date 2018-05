По приказу РФ: в Испании лобиста закона Магнитского задержал Интерпол

Обновлено 12.21. Испанская полиция освободила Браудера, задержанного ранее по запросу России. И объяснила, что ордер Интерпола не имел силы.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now.

