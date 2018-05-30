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По приказу РФ: в Испании лобиста закона Магнитского задержал Интерпол

В Испании по запросу российского Интерпола арестовали британского финансиста, главу инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Обновлено 12.21. Испанская полиция освободила Браудера, задержанного ранее по запросу России. И объяснила, что ордер Интерпола не имел силы.

Об этом он написал в своем Twitter.

Браудеру предъявили ордер об аресте, выданный российским национальным бюро Интерпола.

В РФ Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов.

 

Уильям Браудер – британський финансист, глава инвестфонда Hermitage Capital и руководителя международной кампании за правосудия имени Сергея Магнитского. Он 8 лет посвятил тому, чтобы добиться принятия закона Магнитского и создать механизм влияния Запада на коррупционеров в России, из-за которых погиб юрист Браудера Сергей Магнитский.

В 2013 и 2017 году российские суды дважды признали финансиста виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от налогов на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Оба раза Браудера заочно приговаривали к лишению свободы на 9 лет.

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Напомним, список Магнитского — это составленный в США список из 60 российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые, по мнению американской стороны, были причастны к смерти аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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