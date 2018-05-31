Испанская королева появилась в кожаных штанах на официальной встрече

Королева Испании Летисия появилась на церемонии открытия 13-го Международного семинара по языку и журналистике в монастыре Юсо в Сан-Миллан-де-ла-Коголло в кожаных брюках.

45-летняя жена короля Фелипе VI выбрала кожаные штаны и легкое пальто в мелкий геометрический принт для посещения официальной церемонии, пишет Новое время.

А свой необычный для королевских лиц образ королева дополнила черной футболкой под цвет брюк, черной сумкой-клатчем в форме конверта, а также туфлями-лодочками на высоком каблуке.

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К слову, Литисия работала журналистом. 1 ноября 2003, совершенно неожиданно для всех, королевский дворец объявил о предстоящей помолвке принца Астурийского Фелипе и журналистки Летисии Ортис Рокасолано.

Свадьба состоялась 22 мая 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реал де ла Альмудена в Мадриде.

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