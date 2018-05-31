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Кардашьян пришла в гости к Трампу с серьезным разговором

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел встречу со звездой американских реалити-шоу Ким Кардашьян и обсудил с ней тюремную реформу.

– Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров, — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп и Кардашьян должны встретиться для обсуждения вопроса о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.

Читайте: Кардашьян и 71-летняя Шер пришли на концерт в голых костюмах

Напомним, стало известно, кто делает ошибки в Twitter Дональда Трампа.

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