Кардашьян пришла в гости к Трампу с серьезным разговором

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел встречу со звездой американских реалити-шоу Ким Кардашьян и обсудил с ней тюремную реформу.
– Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров, — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп и Кардашьян должны встретиться для обсуждения вопроса о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.
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Напомним, стало известно, кто делает ошибки в Twitter Дональда Трампа.
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