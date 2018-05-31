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Меган Маркл стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании

Жена принца Гарри Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Великобритании.

Рейтинг опубликовал журнал Vogue.

Герцогиня Сассекская помогает формированию нового, для XXI века, образа монархии.

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В рейтинге представлены женщины разного возраста – от 22 до 73 лет, которые представляют мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта.

В список попали также певица Дуа Липа, председатель Верховного суда королевства баронесса Хейл, модельер Стелла Маккартни, дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни, а также Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения, жена американского актера Джорджа Клуни.

Ранее Факты ICTV писали, что во время трансляции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл мировой трафик крупнейшего порносайта PornHub упал на 10%.

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