Помпео – Лаврову: “Потепление” только после Украины

Улучшение отношений США и России произойдет только после того, когда Москва пойдет на решение конфликта в Украине.

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Как заметил Помпео, если Россия надеется на улучшение отношений с Соединенными Штатами, ей придется принять конкретные меры. В частности, по ситуации в Сирии и Украины.

– Они, Помпео и Лавров обсудили проблемы и вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также ситуацию в Украине и в Сирии. Госсекретарь Помпео подтвердил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, это произойдет только если Россия продемонстрирует, что она готова принять конкретные меры для решения проблем, которые нас беспокоят, включая вмешательство во внутренние дела США, – отмечается в заявлении.

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Заметим, что это первый разговор Майка Помпео с главой МИД России с момента вступления госсекретаря в должность.

Как сообщалось, Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине.