В США неизлечимо больным разрешили принимать экспериментальные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который дает право пациентам с диагностированными смертельными заболеваниями использовать незарегистрированные экспериментальные медикаменты.
Об этом сообщает Associated Press.
Закон позволяет пациентам с диагностированными смертельными заболеваниями использовать незарегистрированные экспериментальные медикаменты.
Воспользоваться подобными лекарствами пациенты смогут только в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами.
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На церемонии подписания документа присутствовали люди с боковым амиотрофическим склерозом.
– Теперь у вас действительно есть надежда, – сказал Трамп.
При этом он добавил, что на протяжении многих лет пациенты боролись за эту фундаментальную свободу.
Законопроект был одобрен Конгрессом США после острых дискуссий.
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