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В США неизлечимо больным разрешили принимать экспериментальные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который дает право пациентам с диагностированными смертельными заболеваниями использовать незарегистрированные экспериментальные медикаменты.

Ліки

Об этом сообщает Associated Press.

Закон позволяет пациентам с диагностированными смертельными заболеваниями использовать незарегистрированные экспериментальные медикаменты.

Воспользоваться подобными лекарствами пациенты смогут только в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами.

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На церемонии подписания документа присутствовали люди с боковым амиотрофическим склерозом.

– Теперь у вас действительно есть надежда, – сказал Трамп.

При этом он добавил, что на протяжении многих лет пациенты боролись за эту фундаментальную свободу.

Законопроект был одобрен Конгрессом США после острых дискуссий.

Мы также писали о том, что лечение травами может быть потенциально опасным и привести к серьезному отравлению организма.

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