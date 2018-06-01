Беларусь готова закрыть границы с Россией – Лукашенко

Беларусь не понимает формата присутствия пограничников РФ на границе двух стран.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения пограничной заставы Дивин в Кобринском районе Белоруссии, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, белорусским пограничникам “нельзя уподобляться россиянам”, так как “они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе”.

– Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе, — подчеркнул президент Белоруссии.

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Как известно, Лукашенко также недоволен поставками белорусской продукции в РФ.