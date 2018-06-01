PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Беларусь готова закрыть границы с Россией - Лукашенко/

Беларусь готова закрыть границы с Россией – Лукашенко

Беларусь не понимает формата присутствия пограничников РФ на границе двух стран.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения пограничной заставы Дивин в Кобринском районе Белоруссии, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, белорусским пограничникам “нельзя уподобляться россиянам”, так как “они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе”.

– Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе, — подчеркнул президент Белоруссии.

Читайте: Позовем Россию: реакция Беларуси на базу США в Польше

Как известно, Лукашенко также недоволен поставками белорусской продукции в РФ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка