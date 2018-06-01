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#FreeSentsov: акция в Европарламенте с требованием освободить Сенцова

В Европарламенте состоялась акция с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

​​#FreeSentsov

Об этом сообщает в Facebook журналист Укринформа Ольга Будник.

В флеш-мобе приняли участие европарламентарии, сотрудники представительства Украины при Совете Европы.

К слову, украинский режиссер Олег Сенцов голодует уже 19-й день. Он требует освободить всех 64 украинских политзаключенных России.

Читайте: #SaveOlegSentsov: Киев готовит масштабную акцию

Напомним, что Олег Сенцов – украинский режиссер, незаконно заключен в российской тюрьме, и который 14 мая этого годаобъявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: Save Oleg Sentsov

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