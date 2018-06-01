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Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил организовать в 2018 году встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего развития двусторонних отношений стран.

Кім Чен Ин

Договоренность о встрече на высшем уровне между лидерами КНДР и России была достигнута на встрече Ким Чен Ына с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.

В сообщении приводятся слова лидера КНДР Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в различных сферах, а также “обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в честь 70-й годовщины установления дипломатических отношений”.

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По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Напомним, 31 мая в Пхеньяне Ким Чен Ын встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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