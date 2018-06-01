Позовем Россию: реакция Беларуси на базу США в Польше

Беларусь готова отреагировать на создание постоянной военной базы США в Польше.

Беларусь не намерена разворачивать на своей территории российские войска, но может рассмотреть этот вопрос, если Польша примет войска США на постоянной основе.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Reuters.

По его словам, база США в Польше может усилить “недоверие” в регионе.

– Нет ничего невозможного. Сейчас мы не планируем развертывания новых иностранных военных баз на территории Беларуси, потому что хотим сделать вклад в безопасность в нашем регионе и не хотим становиться источником проблем, – сказал Макей, добавив, что Беларусь все равно “должна принимать во внимание будущие шаги своих соседей”.

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Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщило, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Как сообщалось, США перебросили войска в Польшу в рамках операции Атлантическая решимость (Atlantic Resolve).