В Нидерландах признали ответственность РФ за катастрофу MH17

Палата представителей Нидерландов признала ответственность России за катастрофу MH17.

Палата представителей Нидерландов проголосовала за решение признать ответственность России за катастрофу МН17, который сбили в 2014 году над Донбассом, сообщает NOS.

– Палата представителей парламента Нидерландов единогласно поддержала решение правительств Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу малайзийского Boeing MH17, – говорится в сообщении.

Депутаты назвали решение правительства официально возложить ответственность на Россию правильным и логичным.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок добавил, что после принятия этого решения страна может стать целью для пропаганды и угроз РФ.

К слову, Россия отвергает обвинения, где говорится о ее причастности к авиакатастрофе с малайзийским Boeing.