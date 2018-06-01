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В Нидерландах признали ответственность РФ за катастрофу MH17

Палата представителей Нидерландов признала ответственность России за катастрофу MH17.

Катастрофа МН17

Палата представителей Нидерландов проголосовала за решение признать ответственность России за катастрофу МН17, который сбили в 2014 году над Донбассом, сообщает NOS.

– Палата представителей парламента Нидерландов единогласно поддержала решение правительств Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу малайзийского Boeing MH17, – говорится в сообщении.

Депутаты назвали решение правительства официально возложить ответственность на Россию правильным и логичным.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок добавил, что после принятия этого решения страна может стать целью для пропаганды и угроз РФ.

К слову, Россия отвергает обвинения, где говорится о ее причастности к авиакатастрофе с малайзийским Boeing.

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