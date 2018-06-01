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В Германии из зоопарка убежали тигры и львы

В поселке Люнебах (Германия) из зоопарка сбежали несколько хищных животных.

Местных жителей попросили оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят кого-то из сбежавших хищников, сообщает ZDF.

Каким образом это произошло, пока неясно.

Читайте: Кенгуру выбежал на поле для регби и едва не сорвал игру

Сейчас экстренным службам известно о побеге по меньшей мере двух тигров, двух львов и ягуара. Одного медведя уже застрелили полицейские.

Ранее Факты ICTV писали, что в России мужчина удивил и напугал местных жителей, выйдя на прогулку с любимыми питомцами — гигантским питоном и кошкой.

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