В Германии из зоопарка убежали тигры и львы

В поселке Люнебах (Германия) из зоопарка сбежали несколько хищных животных.
Местных жителей попросили оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят кого-то из сбежавших хищников, сообщает ZDF.
Каким образом это произошло, пока неясно.
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Сейчас экстренным службам известно о побеге по меньшей мере двух тигров, двух львов и ягуара. Одного медведя уже застрелили полицейские.
Ранее Факты ICTV писали, что в России мужчина удивил и напугал местных жителей, выйдя на прогулку с любимыми питомцами — гигантским питоном и кошкой.
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