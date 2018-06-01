Первый день лета несколько регионов России встретили снегом. В сети появились фото и видео погоды.
1 июня в Екатеринбурге, Салехарде и Набережных Челнах пошел снег, пишет НТВ.
На похолодание и зиму жалуются жители Урала. Также снег припорошил улицы и проспекты в Набережных Челнах.
Кроме того, зима пришла в Башкирию. Снег выпал в Октябрьском, Дюртюлях и в Стерлитамаке.
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Салехард первый день лета встретил со снегом, сильным ветром и гололедом. В некоторых районах высота снежного покрова достигает от 2 до 5 сантиметров.
В РФ выпал снег в первый день лета / 4 фотографии
К слову, Google поздравил пользователей с первым днем лета новым дудлом, посвященным Дню защиты детей.
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