Сегодня во многих городах Украины прошли акции в поддержку политзаключенных, в частности – режиссера Олега Сенцова. Не обошли они и Россию.

Так, в Санкт-Петербурге под зданием Петроградского районного суда задержали трех активистов, которые держали украинский флаг и плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Задержанных доставили в отделение полиции Петербурга.



Украинский флаг и пикеты: в России прошли акции политзаключенных #SaveOlegSentsov / 2 фотографии

В свою очередь в Москве полиция задержала режиссера Михаила Местецкого, который вышел на одиночный пикет в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сам режиссер сообщил российскому изданию Meduza.

На Местецкого составили протокол о нарушении правил пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Поводом для задержания стало действие указа президента России, ограничивающего проведение публичных мероприятий в Москве и ряде других регионов в связи с чемпионатом мира по футболу.

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Напомним, что акция является частью глобальной кампании #SaveOlegSentsov. В целом акции поддержки украинских политзаключенных пройдут более чем в 30 городах по всему миру.