Лидер немецкой правой партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд заявил, что Адольф Гитлер и период правления Национал-социалистической партии это незначительная часть истории.

– Гитлер и нацисты всего лишь птичье дерьмо в тысячелетней успешной истории Германии, – заявил Александр Гауланд, передает газета Frankfurter Allgemeine.

Он добавил, что Германия несет ответственность за 12 лет правления национал-социалистов.

– Да, мы несем ответственность за 12 лет. У нас славная история – и, дорогие друзья, она длилась дольше, чем проклятые 12 лет, – сказал Гауланд.

Из-за этого на депутата обрушился шквал критики.

Вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хеубнер назвал слова Гауланда отвратительными.

Лидер Социалистической партии Гарии Ларс Клингбейл сказал, что слова Глауланда на счет национал-социализма пугающе тривиальные.

– Позор, что такой тип людей заседает в бундестаге, – сказал он.

Вице-президент СДПГ Ральф Штегнет призвал изгнать из бундестага лидера Альтернативы для Германии.

Ранее Факты ICTV писали, что действия президента РФ Владимира Путина на международной арене похожи на политику раннего Адольфа Гитлера, который перед Второй мировой войной тренировал свои силы в Испании и Австрии. На подготовку к Третьей мировой войне Путину нужно еще 10 лет.