Рейтинг худших дорог мира – на каком месте Украина

В рейтинге качества дорожного покрытия в разных странах мира Украина вошла в десятку государств с наихудшими дорогами, а первыми стали Объединенные Арабские Эмираты.

Соответствующий рейтинг был составлен экспертами Всемирного экономического форума, которые присуждали дорогам баллы от 1 до 7, где 7 баллов соответствует наивысшему качеству.

Аналитики оценили качество дорог в Украине в 2,4 балла.

К слову, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал инфографику по темпам ремонта автомобильных дорог в Украине.

На 131-м месте с таким же показателем качества оказался Парагвай. Молдова заняла 128-е место (2,5 балла), Венгрия и Польша с показателем 4,1 балла заняли в рейтинге 62-е и 65-е места соответственно. Словакским дорогам эксперты присудили 4,0 балла (73-е место), Румыния оказалась на 120-м месте с 2,7 балла.

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Самыми лучшими оказались дороги в Объединенных Арабских Эмиратах (6,4 балла). В тройку вошли Сингапур и Швейцария (по 6,3 балла).

Следующие в списке с индексом выше 6 оказались Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция Португалия и Австрия.

Напомним, за год Украина поднялась в рейтинге паспортов больше всех других стран.