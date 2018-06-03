PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Российский актер призвал освободить Сенцова/

Российский актер призвал освободить Сенцова

Российский актер Александр Филиппенко призвал освободить Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Российский актер Александр Филиппенко призвал освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Радио Свобода.

– Я прошу всех, у кого еще осталась чистое сознание и чувственное сердце. Мы должны спасти Олега. Мы не должны молчать. Олег должен быть на свободе. Но в первую очередь, он должен остаться в живых. Я верю в положительный результат, – сказал актер.

Читайте: Худой, бледный, выпало два зуба. Сенцов отказался прекратить голодовку

К слову, в Европарламенте состоялась акция с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка