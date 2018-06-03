Российский актер призвал освободить Сенцова

Российский актер Александр Филиппенко призвал освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Радио Свобода.

– Я прошу всех, у кого еще осталась чистое сознание и чувственное сердце. Мы должны спасти Олега. Мы не должны молчать. Олег должен быть на свободе. Но в первую очередь, он должен остаться в живых. Я верю в положительный результат, – сказал актер.