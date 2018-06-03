Саудовская Аравия может уничтожить российские ЗРК в Катаре

Саудовская Аравия готова уничтожить российские самоходные зенитные ракетные комплексы С-400, если их приобретет Катар.

Саудовская Аравия намерена начать военные действия против Катара, если страна приобретет российские самоходные зенитные ракетные комплексы С-400, сообщает Le Monde.

Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором попросил оказать давление на Катар, чтобы помешать приобретению российских ЗРК.

Монарх считает, что установка C-400 будет иметь негативные последствия для безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии.

– В такой ситуации королевство будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, в том числе и путем военных действий, – заявил саудовский король.

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К слову, президент Польши Дуда заявил, что Россия является самой большой глобальной угрозой мира.